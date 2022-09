Kaufkraft: Nationalrat handelt

13:17 Uhr

Energie- und Klimakrise gemeinsam lösen: Ständerat paukt Solaroffensive durch

Eigentlich hätte der Ständerat über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative beraten sollen. Dabei geht es darum, das Netto-Null-Ziel bis 2050 im Gesetz festzuschreiben. Doch der Ständerat packte auch noch die Energiekrise in das Geschäft – und will sie gemeinsam mit der Klimakrise anpacken. Die kleine Kammer hat mehreren Anträgen zugestimmt, mit denen die umstrittene Solaroffensive möglichst schnell durch das Parlament gepaukt werden soll.

Es geht vor allem um Riesenprojekte in den Alpen, für die der Umweltschutz gelockert werden muss. Aus diesem Grund sind die grossflächigen Solaranlagen stark umstritten. Doch angesichts der Energiekrise gewichtet der Ständerat die Versorgungssicherheit höher – und will die Grossprojekte per dringlichem Gesetz ermöglichen.

Mit knapper Mehrheit beschloss der Ständerat zudem, zwei Milliarden Franken in Gebäudesanierungen zu investieren. Geht es nach ihm, soll das Geld jedoch nicht nur in Heizungen, sondern generell in Gebäudesanierungen fliessen. Der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative geht nun zurück in den Nationalrat. Das Geschäft steht schon nächste Woche auf dem Programm. (aka/rwa)