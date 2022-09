Solaroffensive in den Alpen steht

17:31 Uhr

Auch der Nationalrat will bei der Versorgungssicherheit schrauben

Die ausserordentliche Session zur Versorgungssicherheit im Nationalrat war ein ziemliches Sammelsurium an Vorstössen. Die grosse Kammer debattierte auch ausführlich über den Schutzstatus S. Geht es nach der SVP soll dieser nur sparsam vergeben werden. Am Ende wurden aber all ihre Vorstösse wuchtig abgelehnt.

Mehrheiten fanden dafür drei Motionen aus dem Energiebereich. Die FDP forderte erfolgreich ein Anreizsystem zu schaffen, um den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Umwandlung von Solarstrom in synthetische Gase voranzutreiben. Die Mitte brachte eine Motion durch, die das Potenzial intelligenter Stromnetze besser nutzen will und aus den Reihen der GLP wurde die Einbindung von mittleren und kleinen Teilnehmern im Regelenergiemarkt gefordert. All diese Vorstösse gehen nun an den Ständerat. (mg)