Heute startet die Frühjahrssession: Das sind die heissen Eisen

Sessions-Ticker Heute Nachmittag startet die Frühjahrssession: Das sind die heissen Eisen Die Frühjahrssession des Parlaments findet vom 28. Februar bis zum 18. März statt. Alle wichtigen Debatten und Ergebnisse sowie bemerkenswerte Vorkommnisse im Bundeshaus finden Sie in unserem Newsblog. 28.02.2022

Gletscher-Initiative, Strassenverkehr und Gentech-Moratorium: Darüber diskutiert ab heute das Parlament

Gletscher-Initiative: Seit dem Nein zum CO 2 -Gesetz sucht die Politik fiebrig nach Lösungen, wie die Schweiz die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen könnte. In den Fokus rückt nun verstärkt die Gletscher-Initiative. Das Volksbegehren verlangt Netto-Null bis 2050. Sprich: Bis dann sollen keine Treibhausgase mehr produziert werden.

Einst als radikale Forderung verschrien, ist die Initiative unterdessen politisch breit abgestützt und wird von vielen als Rettungsanker betrachtet. Der Nationalrat wird ab Mittwoch über die Gletscher-Initiative beraten. Ihm dürfte eine engagierte Diskussion bevorstehen. Die vorberatende Kommission empfiehlt dem Rat eine Ablehnung des Volksbegehrens. Zur Debatte steht aber auch ein direkter Gegenvorschlag des Bundesrates.

Strassenverkehr: Für rote Köpfe sorgen dürfte die Pläne des Bundesrates, eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einzuführen. Bereits im Vorfeld der Debatte im Nationalrat hatten sich grosse Städte dagegen ausgesprochen. Auch die vorberatende Verkehrskommission lehnt einen Helmzwang ab.

Auf mehr Zustimmung stossen dürften die angedachten Lockerungen bei «Via Sicura». So möchte der Bundesrat mehr Milde walten lassen. Für Raserdelikte soll die gesetzlich vorgesehene Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr aufgehoben werden. Wer auf Schweizer Strassen rast, soll seinen Führerausweis maximal noch sechs Monate abgeben müssen. Heute sind es 26 Monate. Zudem will der Bundesrat Autorennen in der Schweiz wieder erlauben.

Gentech-Moratorium: Seit das Stimmvolk 2005 eine Volksinitiative angenommen hat, hiess es eigentlich alle vier Jahre: Das Parlament verlängert das Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Nun könnten die Räte daran ritzen. Den Weg geebnet hat der Ständerat im letzten Dezember. Er lehnt ein striktes Moratorium ab. Gentechnisch veränderten Organismen, denen kein transgenes Erbmaterial eingefügt wurde, sollen davon ausgenommen werden können. Der Entscheid fiel denkbar knapp – mit 22 zu 21 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Ob diese Pläne durchkommen, bleibt unklar: Die vorberatende Kommission im Nationalrat zeigt sich skeptisch. Eine Ausnahme lehnt sie vorderhand ab. Als Kompromiss schlägt sie vor, dass der Bundesrat dem Parlament bis spätestens Mitte 2024 eine solche Regelung unterbreitet. Damit würde das Gentech-Moratorium einstweilen insgesamt um weitere vier Jahre verlängert werden.

Dubiose Vermittler: Unerwünschte Telefonanrufe sind für die Bevölkerung ein grosses Ärgernis. Die teilweise überhöhten Provisionen für Vermittler sorgen seit Jahren für rote Köpfe. Die Politik überliess es dabei zuerst den Versicherern, eine branchenweite Vereinbarung abzuschliessen. Weil sich aber nicht alle daran hielten, wandte sich das Parlament an den Bundesrat.

Nun liegt die Gesetzesrevision auf dem Tisch des Nationalrates. Der Bundesrat schlägt vor, unerwünschte Telefonanrufe von Krankenkassenvermittlern ganz zu verbieten. Für Vermittlertätigkeiten soll es verbindliche Regeln geben – etwa zur Höhe von Vergütungen. Der vorberatenden Kommission gehen die Pläne zu weit. Sie möchte die Vorlage verwässern. Konsumenterschützer laufen Sturm: Bereits der Gesetzesentwurf sei eine zögerliche Antwort auf den «Telefonterror». Für Zündstoff im Nationalrat ist also gesorgt.

Corona: Seit der Aufhebung der meisten Massnahmen ist die Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt. Nun kümmert sich das Parlament um die Altlasten. So müssen National- und Ständerat in der Frühjahrssession drei Nachtragskredite in Höhe von 3,4 Milliarden Franken absegnen. Grund dafür sind gewisse Finanzhilfen für die Wirtschaft, welche das Parlament im Dezember verlängert hat. Nachträglich genehmigen muss es zudem den dritten Assistenzdienst der Armee zugunsten des Gesundheitswesens.

Allerdings beschäftigt sich das Parlament auch mit sich selbst. Für künftige Krisen soll es besser gewappnet sein. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise 2020 hatte das Parlament die Fahnen gestrichen, die Frühjahrssession abgebrochen und die Kommissionstätigkeit eingeschränkt. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates schlägt nun eine rechtliche Grundlage für virtuelle Sessionen vor. Auch soll unter bestimmten Bedingungen eine ausserordentliche Session unverzüglich einberufen werden können.