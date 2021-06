Session Per Knopfdruck Fingerabdrücke in ganz Europa prüfen lassen Die Schweiz soll schneller Fingerabdrücke und DNA-Profile in ganz Europa abgleichen können. Der Ständerat war geschlossen für den Beitritt zum Prümer Abkommen. 10.06.2021, 10.16 Uhr

Bislang muss die Schweiz jedes Land via Interpol einzeln anfragen lassen, um Fingerabdrücke abzugleichen. Keystone

Der Ständerat will, dass die Schweizer Polizei einfacher an Informationen kommt. Er hat ohne Gegenstimme beschlossen, dass die Schweiz das sogenannten Prümer Abkommen und das Eurodac-Protokolls umsetzen soll. Dadurch sollen die internationalen Abfragen erleichtert werden. Mit einer einzigen Abfrage kann künftig ein automatisierter Abgleich der Datenbanken aller beteiligten EU-Länder ausgelöst werden. Heute muss via Interpol an jedes Land einzeln eine Abfrage gesendet werden. Dabei geht es unter anderem um DNA-Profile und Fingerabdrücke.