Parlamentarier brauchen kein Zertifikat – ausser fürs Restaurant

Session Parlamentarier brauchen im Bundeshaus kein Zertifikat – ausser fürs Restaurant Für die kommende Session brauchen die National- und Ständerätinnen kein Covid-Zertifikat. Keine Ausnahme gibt es aber für das Parlamentsrestaurant. 09.09.2021, 18.55 Uhr

Für eine Zertifikatspflicht für Parlamentarierinnen brauche es eine rechtliche Grundlage, so die Verwaltungsdelegation. Keystone

Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen für die Teilnahme an der Herbstsession, die am kommenden Montag beginnt, kein Covid-Zertifikat vorlegen. Bei den Sitzungen und Sessionen des Parlaments handle es sich nicht um Veranstaltungen, an denen man freiwillig teilnimmt, schreiben die Parlamentsdienste in einer Mitteilung vom Donnerstag. Nationalrätinnen und Ständeräte seien verpflichtet, an den Sitzungen von Räten und Kommissionen teilzunehmen.