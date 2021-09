Parlament will eine nationale Menschenrechtsinstitution schaffen

Session Parlament unterstützt Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution Wie schon zahlreiche europäische Länder soll auch die Schweiz eine nationale Menschenrechtsinstitution erhalten. Im Parlament erhielt sie - ausser von der SVP - grosse Unterstützung. Alice Guldimann 14.09.2021, 09.24 Uhr

Der Nationalrat stimmte am Dienstag der Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution zu. (Archivbild) Keystone

«Was lange währt, wird endlich gut», sagte der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina in der Ratsdebatte am Dienstag. Fast 30 Jahre sei es her, dass die UNO die Staaten dazu aufgefordert habe, eine nationale Menschenrechtsorganisation (NMRI) zu schaffen. Nun ist es auch in der Schweiz so weit. Nach dem Ständerat stimmte auch der Nationalrat einer entsprechenden Vorlage des Bundesrats mit 136 zu 52 Stimmen zu. «Ein grosser Gewinn für unser Land und die Menschenrechte», sagte Molina dazu.