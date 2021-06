Session Auch der Nationalrat bewilligt weitere Milliarden gegen die Pandemie Der Nationalrat hat am Montag mehrere Nachtragskredite zur Bewältigung der Pandemie bewilligt. Die SVP lief mit mehreren Streichungsanträgen auf. 07.06.2021, 18.38 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer bei der Debatte am Montag im Nationalrat. Keystone

Soll der Bund die Coronaschnelltests weiterhin bezahlen? Die SVP findet: Nein. Eine deutliche Mehrheit des Nationalrats dagegen: Ja. Am Montag in der zweiten Sessionswoche rutschten elf Nachtragskredite in der Höhe von rund 2,6 Milliarden Franken relativ entspannt durch. Diese Gelder dienen hauptsächlich zur Bewältigung der Coronapandemie.