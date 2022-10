Gesundheitsdaten: Interpharma fordert mehr Digitalisierung

Sensible Daten «Enormes Aufholpotenzial»: Interpharma will Gesundheitsdaten besser nutzen – mit nationalem Gesetz Die Schweiz müsse bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich vorwärtsmachen. Das fordert der Verband der forschenden Pharmaindustrie vom Bund. Ann-Kathrin Amstutz 04.10.2022, 09.44 Uhr

Der Pharmaverband Interpharma fordert ein nationales Gesetz, um die Nutzung von Gesundheitsdaten zu regeln. (Symbolbild) Keystone

Wer darf Gesundheitsdaten nutzen? Wie und zu welchem Zweck dürfen die sensiblen Daten eingesetzt werden? Diese Fragen sollen in einem nationalen Gesetz geklärt werden, wenn es nach Interpharma geht. Wie der Verband der forschenden Pharmaindustrie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, hat die Schweiz bei der Erfassung und Nutzung von Gesundheitsdaten «enormes Aufholpotenzial».