Landwirtschaftsdirektor äussert sich kritisch zum Fleischkonsum

Selbstversorgung Landwirtschaftsdirektor äussert sich kritisch zum hohen Fleischkonsum Eine Reduktion des Fleischkonsums in der Schweiz könnte den relativ niedrigen Selbstversorgungsgrad des Landes erhöhen. Dies sagt der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft in einem Interview. 02.11.2022, 08.19 Uhr

Kartoffeln wären besser für das Klima: Die Schweiz lebt beim Fleischkonsum über ihre Verhältnisse. Keystone

Traditionell setzt die Schweizer Landwirtschaft auf die Bewirtschaftung von Grasland und damit die Tierhaltung. Nur 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche sind Ackerland, davon werden 60 Prozent für den Anbau von Tierfuttern genutzt. Vor diesem Hintergrund stellt der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, Christian Hofer, die Ernährungsgewohnheiten der Schweizer Bevölkerung in einem am Mittwoch erschienenen Interview mit dem «Tages-Anzeiger» in Frage.

Denn mit einem Selbstversorgungsgrad von gerade mal 50 Prozent stehe die Schweiz im internationalen Vergleich nicht besonders gut da. Zwar konnte die Landwirtschaft ihre Produktion in den letzten 30 Jahren dank technologischen Fortschritten steigern – doch im selben Zeitraum wuchs die Bevölkerung der Schweiz um einen Drittel an. In einer Krise müsste die Schweiz auf Pflichtlager zurückgreifen. Diese reichen laut Hofer für drei bis vier Monate.

«Täglich ein Viertel weniger Kalorien» würde Selbstversorgung garantieren

Um die Ernährungssicherheit langfristig zu verbessern, könnte die Schweiz auf ein Rezept aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgreifen: Während diesem wurde der Selbstversorgungsgrad mit der sogenannten Anbauschlacht von 50 auf 70 Prozent erhöht. «Damals wurde die Veredelung der Nahrungsmittel zurückgefahren, es gab weniger Schweine und Hühner, auf den Ackerflächen wurde konsequent Essen für die Menschen produziert», sagt Hofer.

Einen weiteren Ansatzpunkt sieht Hofer bei der Verschwendung von Nahrungsmitteln. «Die Schweizerinnen und Schweizer werfen einen Drittel ihrer Nahrungsmittel weg», konstatiert er: «Wenn wir also den Gürtel enger schnallen, Food-Waste reduzieren und den Menüplan richtig einstellen, dann erhöhen wir den Selbstversorgungsgrad auf fast 100 Prozent.» Damit verbunden wäre laut Hofer, «dass wir täglich einen Viertel weniger Kalorien zu uns nehmen.» (wap)