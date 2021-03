Seelsorgerische Betreuung Armeeseelsorge spannt mit jüdischen und muslimischen Organisationen zusammen Die Armeeseelsorge erweitert ihre Partnerschaften. Damit sollen in Zukunft alle Armeeangehörigen kompetent und adäquat begleitet werden können. 29.03.2021, 12.08 Uhr

Die Armeeseelsorge geht neue Partnerschaften ein. Für alle Religionsgemeinschaften sollen künftig dieselben Regeln in der seelsorglichen Betreuung gelten. (Symbolbild) Keystone

(gav) Die Armeeseelsorge geht zwei neue Partnerschaften ein. Einerseits mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG), andererseits mit der Föderation Islamischer Dachorganisationen der Schweiz (FIDS). Damit wolle man einen Mehrwert für die Armeeangehörigen schaffen, die in ihrer Diversität ein Abbild der Gesellschaft seien. Das schreibt die Schweizer Armee am Montag in einer Mitteilung.