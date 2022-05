Krisenmanagement Bilanz der Coronakrise: Wissenschaft will in Zukunft mehr Daten von den Behörden Um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen die Behörden Daten erheben, austauschen und zur Verfügung stellen. Diese Bilanz zieht der Schweizerische Wissenschaftsrat nach der Pandemie. 18.05.2022, 09.00 Uhr

Gremien wie die nationale Covid-Taskforce haben laut SWR Nachteile im Beratungsprozess. (Symbolbild) Keystone

Für die Bewältigung von Krisensituationen brauche es in Zukunft eine realistischere Erwartungshaltung. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch publizierte Analyse des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR). Im Austausch mit Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung hat er Empfehlungen für das künftige Krisenmanagement ausgearbeitet. Als wichtigste Voraussetzung nennt der SWR, dass die zuständigen Behörden Daten «erheben, austauschen und zur Verfügung stellen», wie es in einer Mitteilung heisst.