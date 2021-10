Bundesrat möchte Schweizer Botschaft beim Heiligen Stuhl

Schweiz - Vatikan Botschaft beim Heiligen Stuhl: Schweiz vertieft Beziehungen zum Vatikan Die Schweiz soll engere diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl pflegen. Der Bundesrat hat deshalb die Errichtung einer Schweizer Botschaft beschlossen. 01.10.2021, 11.21 Uhr

Auch wegen der Schweizergarde sind die Beziehungen zum Vatikan bereits heute eng. Im Bild: Der damalige Bundespräsident Alain Berset bei einem Besuch. (Archivbild) Keyston

Die Schweiz ist seit 2014 über ihren Botschafter in Slowenien beim Heiligen Stuhl akkreditiert. Heute sei es nicht mehr möglich, sämtliche diplomatischen Aufgaben auf diese Weise wahrnehmen zu können, argumentiert der Bundesrat. Er hat am Freitag einen Grundsatzentscheid gefällt: Die Schweiz soll beim Heiligen Stuhl in Rom eine Botschaft errichten.