Nationalrat will bei Forschungsprogrammen vorwärts machen

Rahmenabkommen Schweiz und Europa: Nationalrat will bei Forschungsprogrammen vorwärtsmachen Der Bundesrat soll eine Strategie für die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union ausarbeiten. Das hat der Nationalrat entschieden. Auch beim «Horizon»-Paket soll es vorwärts gehen. André Bissegger 13.06.2022, 18.36 Uhr

Der Nationalrat will, dass der Bundesrat mit der EU separat über die Assoziierung beim «Horizon»-Paket verhandelt. Keystone

Der Nationalrat hat sich am Montag mit der Europapolitik befasst. Dabei ging es auch um die Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU), die nach dem gescheiterten Rahmenabkommen neu definiert werden muss. Zur Erinnerung: Die Schweiz hatte die Verhandlungen im Mai 2021 einseitig abgebrochen. Seither ist nicht viel passiert.

Nun beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, «eine mittel- und langfristige Strategie für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der EU» zu erarbeiten. Die grosse Kammer gab einer entsprechenden Motion grünes Licht. Der Ständerat hatte die Motion des parteilosen Thomas Minder (SH) bereits im vergangenen Dezember angenommen. Auch die Landesregierung sprach sich für das Anliegen aus – und soll nun einen Bericht vorlegen.

Der Bundesrat soll unter anderem klären, wie ein konstruktiver Dialog mit der EU wiederaufgenommen werden kann oder welche Rolle die Kohäsionszahlungen langfristig spielen sollen. «Derzeit sind viele Fragen offen, die eine neue Grundsatzdebatte zur EU-Politik und letztlich eine neue EU-Strategie erfordern», begründete der Motionär damals seinen Vorstoss.

Massnahmen für den Schweizer Forschungsstandort

Zudem soll der Bundesrat zu Gunsten des Schweizer Forschungs-, Bildungs- und Innovationsstandorts aktiv werden. Der Nationalrat will, dass der Bundesrat Verhandlungen mit der EU aufnimmt bezüglich einer «umgehenden Assoziierung» der Schweiz als Drittland beim «Horizon»-Paket. Er stimmte einer entsprechenden Motion seiner Aussenpolitischen Kommission mit 93 zu 92 Stimmen bei sechs Enthaltungen zu. Den Ausschlag gab der Stichentscheid der Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG). Nun muss sich der Ständerat mit dem Vorstoss befassen.

Die Regierung müsse diese Frage zum Zugang zu den Programmen «rasch und prioritär» behandeln, sagte Berichterstatter Fabian Molina (SP/ZH). Denn die Kommission befürchtet, dass Verhandlungen über die Zukunft des bilateralen Weges und die Klärung der institutionellen Fragen mehr Zeit benötigen werden. Auch soll der Bundesrat eine einmalige Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbeitrags anbieten, sollte die Schweiz rasch beteiligt werden. Ohne Zugang befürchtet die Mehrheit einen «nachhaltigen Schaden» des Forschungsstandorts.

Widerstand gab es von Seiten Mitte und SVP. Die Vorstösse liefen ins Leere, sagte Minderheitssprecherin Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte/BL). «Was die EU will, sind Antworten auf die grossen Fragen – zum Beispiel zur dynamischen Rechtsübernahme.» Der Bundesrat solle nun in die Offensive gehen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Bundesrat befürchtet durch Vorstoss Einschränkungen

Die Schweiz wird aktuell beim EU-Forschungs- und Innovationsförderprogramm «Horizon Europe» und den damit verbundenen Initiativen und Programmen als nicht assoziiertes Drittland behandelt. Damit sind Schweizer Forschende teilweise von Projekten ausgeschlossen und erhalten von der EU keine finanzielle Unterstützung. Der Bund hat daher verschiedene Übergangsmassnahmen eingeführt.

Der Bundesrat lehnte denn auch den Vorstoss ab – obwohl er ebenfalls «eine möglichst rasche Assoziierung der Schweiz an den EU-Rahmenprogrammen anstrebt», wie Bundespräsident Ignazio Cassis sagte. Allerdings ist er mit dem vorgeschlagenen Vorgehen nicht einverstanden.

Die Schweiz habe alles für eine Assoziierung unternommen. Allerdings lehne die EU die Aufnahme von Verhandlungen weiter ab – sie mache dies abhängig von den institutionellen Fragen. «An dieser Ausgangslage hat sich bislang nichts geändert.» Wenn die EU nicht verhandeln möchte, könne man so viele Vorstösse überweisen, wie man wolle. Auch eine zusätzliche Zahlung ändere dies nicht.