SChweiz-Deutschland Ermittlungen offenbaren komplexen Sanierungsbetrug in Millionenhöhe Schweizer und Deutsche Behörden haben in einer gemeinsamen Aktion mehrere Hausdurchsuchungen in beiden Ländern durchgeführt. Dabei geht es um mutmasslichen Betrug und Geldwäscherei. 03.02.2021, 15.47 Uhr

Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass Kreditsuchende rund zehn Millionen Franken Schaden erlitten haben. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Bundesanwaltschaft (BA) hat am Mittwoch gemeinsam mit der Bundespolizei Fedpol, verschiedenen Kantonspolizeien und süddeutschen Behörden über 30 Hausdurchsuchungen in der Schweiz und in Deutschland durchgeführt. Dabei ging es um einen mutmasslichen Sanierungsbetrug in Millionenhöhe, wie die BA am Mittwoch schreibt.