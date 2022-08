Schweinepest Bundesrat verstärkt Schutz vor Tierseuchen Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die für die Tiere meist tödlich endet. Nun hat der Bundesrat den Behörden griffige Massnahmen geschaffen. 31.08.2022, 11.28 Uhr

In Deutschland und Italien kam es bereits zu Ausbrüchen der afrikanischen Schweinepest. Keystone

Die afrikanische Schweinepest ist bereits in den Nachbarländer Deutschland und Italien ausgebrochen. Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch eine Anpassung der Tierseuchenverordnung verabschiedet, die den Schutz vor der Seuche verbessern soll. Diese Anpassung erlaubt es «Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzten bei einem Seuchenausbruch bei Wildschweinen vorübergehend die Jagd wie auch den Zugang zum Wald einzuschränken», wie es in einer Mitteilung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) heisst.