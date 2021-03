Schwarzenbach-prozess Dolder-Besitzer zu Busse von sechs Millionen Franken verurteilt Der Kunstsammler und Hotelbesitzer Urs Schwarzenbach soll über 80 Kunstwerke ohne Verzollung in die Schweiz eingeführt haben. Nun hat ihn das Bezirksgericht Zürich verurteilt. 02.03.2021, 12.32 Uhr

Der Zürcher Bezirksgericht hat den Kunstsammler Urs Schwarzenbach zu einer Busse von 6 Millionen Franken verurteilt. (Archivbild)

(dpo) Konkret hat das Gericht den Kunstsammler und Besitzer des Zürcher Luxushotels Dolder wegen mehrfacher Steuerhinterziehung in 75 Fällen für schuldig befunden. Urs Schwarzenbach hat laut dem am Dienstag veröffentlichten Urteil zwischen 2008 und 2013 über 80 Kunstwerke mit einem Einfuhrsteuerwert von über 11 Millionen Franken in die Schweiz eingeführt, ohne diese zu verzollen.