Schwan Ansteckende Krankheit: Vogelgrippefall in Zürcher Geflügelbetrieb In ganz Europa kommt es wieder vermehrt zu Ansteckungen mit der Vogelgrippe. Nun wurde auch in einem Schweizer Geflügelbetrieb ein Fall nachgewiesen. 24.11.2021, 18.57 Uhr

In Deutschland wurde eine hochansteckende Variante bei Schwänen nachgewiesen. (Symbolbild) Keystone

Die Vogelgrippe ist wieder in der Schweiz angekommen. Wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, wurde im Zürcher Unterland bei einer Hobbyhaltung mit Geflügel ein Fall festgestellt. Entdeckt wurde er am Dienstag, die entsprechenden Massnahmen seien eingeleitet worden.