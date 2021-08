Herzstillstand Luganos Stadtpräsident Borradori in kritischem Zustand Der bekannte Stadtpräsident von Lugano, Marco Borradori, hat am Dienstag beim Joggen einen Herzstillstand erlitten. Im Tessin herrscht grosse Betroffenheit. Gerhard Lob Aktualisiert 10.08.2021, 20.02 Uhr

Marco Borradori wird in der Herzklinik von Lugano intensiv behandelt. Keystone

Der Kanton Tessin steht unter Schock: Vollkommen überraschend ist am Dienstag der Stadtpräsident von Lugano, Marco Borradori, in kritischem Zustand in die Herzklinik von Lugano eingeliefert worden. Beim Joggen hatte der 62-jährige Borradori gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten und war zusammengebrochen.