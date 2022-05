Schutzstatus Flüchtlingsparlament kritisiert Ungleichbehandlung Das Flüchtlingsparlament fordert an seiner zweiten Session, der für Ukraineflüchtlinge geltende Schutzstatus solle auf andere Migrantengruppen ausgeweitet wird. 08.05.2022, 09.31 Uhr

Das Schweizerische Flüchtlingsparlament tagte 2021 zum ersten Mal. Am Sonntag findet das zweite Treffen in Bern statt. (Archiv) Keystone

Dass die Schweiz Flüchtlingen aus der Ukraine den sogenannten Status S gewährt, bewertet die Nichtregierungsorganisation in einer Mitteilung vom Sonntag zwar als lobenswert. Im Rahmen der zweiten Sitzung in Bern wollen die Organisatoren der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) denn auch den ersten «Bedanken-Preis» des Flüchtlingsparlaments überreichen.

Zugleich fordert die Nichtregierungsorganisation Bundesrat und SEM aber auch auf, den Schutzstatus auf andere Flüchtlingsgruppen auszuweiten. «Die ungleiche Behandlung macht uns ratlos, traurig und wirft Fragen auf», heisst es in der Mitteilung. «Wenn es nicht Diskriminierung oder Rassismus ist, wie nennt man das?», fragt das Flüchtlingsparlament rhetorisch. Viele Geflüchtete mit ähnlichen Erfahrungen wie die Menschen aus der Ukraine würden «stark benachteiligt», nur weil sie aus anderen Ländern stammen.

Im Vorfeld der zweiten Flüchtlingssession haben überdies 90 Geflüchtete aus 19 Kantonen und zehn Ländern gut zwei Dutzend Forderungen an die Mitglieder der Eidgenössischen Räte ausgearbeitet. Die zehn wichtigsten daraus wollen sie am Sonntag verabschieden. Das Flüchtlingsparlament wird vom UNHCR-Büro in der Schweiz, der Flüchtlingshilfe, dem eritreischen Medienbund, der Organisation «Bildung für alle - jetzt!» und anderen Integrations- und Migrationsorganisationen unterstützt. Das Flüchtlingsparlament tagte vergangenes Jahr zum ersten Mal. (wap/sat)