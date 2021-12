Mehr Weihnachtsferien: Bern zieht den Ferienstart vor

Schulen Und noch mehr Weihnachtsferien: Bern zieht den Ferienstart noch weiter vor Die Primarschülerinnen und Primarschüler im Kanton Bern haben nun doch eine ganze Woche mehr Ferien als geplant. Zum zweiten Mal innert Kürze verlegt der Kanton wegen Corona den Ferienstart vor. 14.12.2021, 14.24 Uhr

Der Kanton Bern zieht den Start der Weihnachtsferien nach wenigen Tagen bereits weitervor: Schulschluss ist bereits diesen Freitag. Keystone

Am Freitag ist im Kanton Bern bereits Ferienstart. Dies, nachdem diese ursprünglich erst eine Woche später, am 24. Dezember, begonnen hätten. Doch dann wurden sie vergangene Woche wegen der Pandemie ein erstes Mal bereits auf den Dienstag, 21. Dezember, vorgezogen. «Mit der zusätzlichen Vorverlegung wird den aktuellen Entwicklungen der Pandemiesituation Rechnung getragen», heisst es in einer Mitteilung der Bildungsdirektion vom Dienstag.