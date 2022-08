Lehrer schlagen wegen Personalmangel Alarm

Schulstart Zu wenig Personal: Lehrpersonen blicken mit Sorge auf das neue Schuljahr Der Personalmangel an den Schulen führt dazu, dass die Kantone auch Personen ohne formelle pädagogische Ausbildung als Lehrkräfte anstellen. Das passt den Berufsverbänden gar nicht. Peter Walthard 08.08.2022, 12.03 Uhr

Lehrerinnen und Lehrer müssen nach der Coronakrise die nächste Herausforderung bewältigen. (Symbolbild) Keystone

«Ich weiss nicht, ob ich noch ruhig schlafen könnte, wenn mein Kind zu einer Lehrperson ohne Ausbildung käme», sagte Dagmar Rösler am Montag vor den Medien. Die Präsidentin des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) schlug an einer Medienkonferenz zum Schuljahresbeginn harsche Töne an: «Es schwächt die Volksschule, wenn man Leute anstellt, die nicht wissen, wie man Unterricht vorbereitet oder mit Kindern im entsprechenden Alter umgeht.»