Nationalrat will bei missbräuchlichen Konkursen durchgreifen

Schulden Nationalrat will bei missbräuchlichen Konkursen härter durchgreifen Missbräuchliche Konkurse sollen erschwert werden. Das Parlament hat ein entsprechendes Paket praktisch fertig geschnürt. Strittig war einzig noch, ob staatliche Gläubiger wählen können, ob sie auf Pfändung oder Konkurs betreiben wollen. 02.03.2022, 10.43 Uhr

Der Nationalrat will missbräuchliche Konkurse erschweren. (Symbolbild) Keystone

Das aktuelle Konkursrecht kann missbraucht werden, um Konkurrenten zu unterbieten oder Gläubiger zu schädigen. Dabei nehmen Unternehmer das Konkursverfahren bewusst in Kauf, um ihren Verpflichtungen zu entgehen. Für sie ist das kein Problem, denn mit dem heutigen Gesetz können sie nach dem Konkurs sofort wieder ein neues Unternehmen gründen – und sogar die bisherigen Angestellten oder Arbeitsgeräte übernehmen.

Nun ist eine Gesetzänderung, die dies eindämmen will, unter Dach und Fach. Der Nationalrat hat am Mittwoch eine letzte Differenz bereinigt. Dabei ging es um die Frage, ob es ein Wahlrecht geben soll, dass auf Pfändung oder Konkurs betreiben wird. Dies betrifft ausschliesslich die öffentliche Hand. Mit 94 zu 77 Stimmen will die Ratsmehrheit diese Wahlfreiheit nicht. So könne verhindert werden, dass Firmen, welche faktisch zahlungsunfähig sind, weiter auf dem Markt bleiben. Auch der Bundesrat war mit der entsprechenden Änderung einverstanden.

Tätigkeitsverbot besser durchsetzen

Kernstück der Vorlage ist die verbesserte Durchsetzbarkeit des strafrechtlichen Tätigkeitsverbots. Dieses war auch nicht bestritten. Bereits heute kann ein Gericht jemandem verbieten, eine Funktion in einem Unternehmen auszuüben. Künftig soll das im Strafregister eingetragene Tätigkeitsverbot auch den Handelsregisterämtern mitgeteilt werden, welche die betroffene Person aus dem Handelsregister löschen können. Zudem soll die Öffentlichkeit im Handelsregister künftig sehen können, welche Funktion eine im Register eingetragene Person in einem Unternehmen hat oder hatte.

Wegen einer formellen Änderungen geht das Geschäft aber noch einmal in den Ständerat. (abi/mg)