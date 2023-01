Skiferien im Ausland: Wie bin ich bei Unfällen geschützt

Schneesport Unfälle, Kosten, Versicherung: So bereiten Sie sich richtig auf Skiferien im Ausland vor Nach der Coronapandemie zieht es viele Skifahrerinnen und Skifahrer wieder auf Pisten im benachbarten Ausland. Doch ein Unfall ist schnell passiert. Damit auf die körperlichen keine finanziellen Schmerzen folgen, gilt es einige Punkte zu beachten. Jetzt kommentieren 30.01.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizer Wintersportler zieht es nach Corona wieder vermehrt auf Pisten im Ausland. Entsprechend steigen dort die Unfallzahlen. Bilder: Swiss Image / Michel Canonica, Montage: CHM

Bei den Schweizerinnen und Schweizern stehen Skiferien im Ausland wieder hoch im Kurs. Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen wider: Der Anteil an Schneesportunfällen im Ausland ist in den letzten zwei Jahrzehnten von 12 auf gut 20 Prozent angestiegen, wie die Suva mitteilt.

Demnach ereignen sich von den jährlichen 33'000 Schneesportunfällen von Schweizern inzwischen 6200 auf den Pisten im Ausland – also jeder fünfte. Die meisten Unfälle passieren dabei in Österreich mit 2790. Dahinter folgen in der Schweizer Unfallrangliste Frankreich (mit 2170 Unfällen) und Italien (806 Unfälle).

Viele tödliche Unfälle in Österreich

Vor allem die bislang schlechten Schneeverhältnisse bereiten Grund zur Sorge. Die Pisten sind deswegen eng, Sturzräume fehlen und Kunstschnee macht die Unterlage pickelhart. So sind etwa alleine in Österreich bis zum 3. Januar 13 Personen auf Pisten tödlich verunglückt – 11 davon im Tirol. Das ist neuer, trauriger Rekord in Österreich.

Sportferien im Ausland sind laut Suva aber nicht gefährlicher als in der Schweiz. Unfälle könnten sich überall ereignen, betont der Unfallversicherer. Das zeigt auch ein tödlicher Unfall im Schweizer Skigebiet Unterwasser von Ende Januar: Ein 67-jähriger Skifahrer kam von der Piste ab, prallte in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet. Ob es hierzulande bislang weitere tödliche Unfälle gab, ist nicht bekannt. Zumindest wissen Rega und Air Zermatt auf Anfrage von CH Media bislang jedoch von keinen weiteren Todesfällen auf Schweizer Skipisten im Winter 2021/22.

Zu Beginn der Sportferien Gedanken machen

In vielen Kantonen beginnen nun jedoch die Sportferien. Und viele Wintersportler zieht es nach dem Ende der Coronapandemie auch wieder in die ausländischen Skigebiete. Sollte es dort zu einem Unfall kommen, lohnt es sich, darauf vorbereitet zu sein und einige Punkte zu beachten. Daher empfiehlt die Suva, sich vor der Abreise über folgende Punkte Gedanken zu machen:

Wer mehr als acht Stunden pro Woche arbeitet, ist grundsätzlich automatisch bei Freizeitunfällen versichert. Wer weniger arbeitet, sollte laut Suva darum prüfen, ob eine Unfallversicherung besteht. Falls nicht: eine abschliessen!

Die obligatorische Unfallversicherung übernimmt die Kosten der Heilbehandlungen innerhalb der EU oder Efta, wie die Suva auf Anfrage von CH Media schreibt. Diese würden gemäss dem Sozialtarif des entsprechenden Landes vergütet und über die jeweilige Verbindungsstelle abgerechnet. «Aber Achtung: Findet eine Behandlung in der privaten Abteilung eines öffentlichen Spitals oder in einer Privatklinik statt, so entstehen zusätzliche Kosten, die möglicherweise selber getragen werden müssen.» Deshalb lohne es sich genau hinzuschauen, welche Kosten gedeckt sind. Wenn notwendig, sollte eine zusätzliche Reiseversicherung abgeschlossen werden.

Ja. Bei einer Privatbehandlung in einem EU- oder Efta-Land sollte die verunfallte Person den Leistungserbringer im Ausland laut Suva jedoch darüber informieren, dass die Rechnung nach geltendem Sozialtarif der Verbindungsstelle des Behandlungslandes und der Privatanteil der Zusatzversicherung zugestellt werden soll.

Gemäss Suva sollte man die allgemeine Abteilung in einem öffentlichen Spital wählen. Der Grund: Behandlungen in der privaten Abteilung eines öffentlichen Spitals oder in einer Privatklinik können – wie bereits oben beschrieben – zu zusätzlichen Kosten führen, die eventuell zu Lasten des eigenen Portemonnaies gehen. Zudem empfiehlt der grösste Schweizer Unfallversicherer, einen Arzt zu wählen, der zum Grundtarif des entsprechenden Landes abrechnet.

Für die Suva ist klar: Ist man nicht sicher, ob man ausreichend versichert ist, dann sollte man keine Kostenübernahme unterschreiben. Denn zusätzliche Kosten müssten sonst möglicherweise selbst bezahlt werden. Der Unfallversicherer rät, bei der Helpline seiner Versicherung nachzufragen.

Der Unfallversicherer empfiehlt, für bezahlte Leistungen immer die Rechnungen und Belege zu verlangen. Denn diese dienen für die Versicherung als Beweisgrundlage. Sie werden nach Anerkennung des Unfalles geprüft und gemäss Sozialtarif des EU- oder Efta-Landes zurückerstattet, wie es weiter heisst. Die Berichte oder auch Röntgenbilder wiederum könnten für einen weiteren Arztbesuch in der Schweiz wichtig sein – oder bei einem Rückfall oder Komplikationen.

Das Unfallrisiko minimieren können die Wintersportler, wenn ihr Material in gutem Zustand ist. Zudem sollten sie ihre Aktivitäten der körperlichen Fitness und ihrem Können anpassen.

Zudem ist Vorsicht geboten: Wer ein sogenanntes Wagnis eingeht, riskiert nicht nur seine Gesundheit, sondern belastet unter Umständen auch sein Portemonnaie. Zwar werden die Heilungskosten in jedem Fall bezahlt, Geldleistungen können jedoch massiv gekürzt oder gar gestrichen werden – etwa Taggelder oder Invalidenrente. Dies gilt auch für Unfälle im Ausland, denn die Zuständigkeit bleibt bei der Unfallversicherung, wie die Suva schreibt. Hintergrund ist, dass nicht die grosse Mehrheit der Versicherten für einige wenige Personen aufkommen sollen, die «ausserordentlich viel riskieren». (abi)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen