Wolfspräsenz betrifft auch Alpwirtschaft im Jura

Schafe, Ziegen, Mutterkühe Wolf im Jura: Jeder vierte Alpwirtschaftsbetrieb ist gefährdet Die Wölfe machen der Waadtländer Alpwirtschaft das Leben schwer. Eine Analyse des Kantons zeigt, dass im südlichen Jura jeder vierte Alpwirtschaftsbetrieb gefährdet ist. 18.02.2022, 11.02 Uhr

Umstrittene Regulation: Proteste für das Marchairuz-Rudel im Oktober 2021. Keystone

Besonders betroffen ist laut dem am Freitag veröffentlichten Bericht des Kantons Waadt die Sömmerung in der Region Dôle-Vallorbe. Hier weiden besonders viele Schafe und Ziegen, Jungrinder und Mutterkühe. Jede vierte Alp in diesem Gebiet wird vom Kanton als vulnerabel eingestuft. Im gesamten Waadtländer Jura sind es 15 Prozent. Ziel des Kantons ist es, die Juraalpen besser gegen Wolfsangriffe zu schützen. Dazu seien finanzielle Mittel nötig, um die Sicherheitsmassnahmen zu erhöhen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons.

Die Tierhalter sollen vom Staat verstärkt «begleitet» werden. Nötig sei unter Umständen der Einsatz von zusätzlichem Personal, insbesondere von Schäferinnen und Schäfern. Auch will die Waadt die Zusammenarbeit mit den Behörden im benachbarten französischen Jura verstärken.

Marchairuz-Wölfe sollen auch im Winterrevier geschossen werden dürfen

Vom Bund verlangt der Kanton eine Ausweitung des Regulationsperimeters für das Marchairuz-Rudel. Im Winter folge dieses der Hirschpopulation an den Fuss der Juraberge, wo es sich in landwirtschaftlichem Gebiet in der Nähe von Nyon aufhalte. Der Kanton möchte nun auch dort Abschüsse tätigen können.

Die Regulation der Marchairuz-Rudels ist in der Region umstritten. Anders als in Graubünden oder anderen alpinen Wolfsgebieten gibt es im Waadtländer Jura weniger Widerstand gegen den Wolf, was sich auch in der Abstimmung über das Jagdgesetz 2020 zeigte. Im vergangenen Jahr kam es in der Region zu Protesten, weil der Kanton beim Bund den Abschuss von zwei Jungwölfen beantragt hatte. Diese hatten am Marchairuz mehrfach Kälber angegriffen. (wap)