Illegaler Handel mit geschützten Tieren wird bald härter bestraft

Schärfere Sanktionen Wer illegal mit geschützten Tieren handelt, dem drohen neu bis zu 5 Jahre Gefängnis Wer illegal mit geschützten Tier- und Pflanzenarten handelt, muss bald mit schärferen Strafen rechnen. Der Bundesrat hat eine Änderung des entsprechenden Gesetzes per 1. März in Kraft gesetzt. 26.01.2022, 11.27 Uhr

Wer illegal mit geschützten Tieren handelt, muss künftig mit schwereren Strafen rechnen. (Archivbild) Keystone

Die Schweiz verschärft ihre strafrechtlichen Sanktionen bezüglich illegalem Handel mit international geschützten Tier- und Pflanzenarten. Ab dem 1. März gelten schwere Fälle als Verbrechen, für das bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden können. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die Änderung des entsprechenden Bundesgesetzes sowie die Ausführungsbestimmungen dazu in Kraft gesetzt. Das teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mit. Er will damit die Tiere und Pflanzen besser schützen. Im Parlament war die Gesetzesrevision unbestritten.

Als Verbrechen gilt künftig der illegale gewerbs- oder bandenmässige Handel oder wenn eine grosse Anzahl geschützter Exemplare betroffen ist. Weniger schwere Fälle werden neu als Vergehen eingestuft, die mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden. Bisher gab es für diese Übertretungen eine Busse.

Händler dürfen nicht mehr anonym bleiben

Neu gilt zudem neben der Dokumentationspflicht für Züchterinnen und Züchter eine Informationspflicht für Personen, die geschützte Tiere und Pflanzen legal öffentlich anbieten möchten. Sie dürfen nicht mehr anonym bleiben und müssen Informationen zu den angebotenen Exemplaren angeben, wie es weiter heisst.

Tiere und Pflanzen, die in anderen Ländern streng geschützt, vom internationalen Handel betroffen und «nachweislich stark gefährdet» sind, dürfen künftig nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden. Dies verhindert, dass diese Arten über die Schweiz in den internationalen Handel gelangen. (abi)