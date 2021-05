Schärfere Regulierung Nationalratskommission befasst sich mit Credit-Suisse-Skandal Das Schlingern der Grossbank Credit Suisse ruft die Politik auf den Plan. SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo bringt das Thema vor die Wirtschaftskommission des Nationalrats. 16.05.2021, 14.17 Uhr

Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) hat eine Aussprache zur Credit Suisse beantragt. Keystone

Die nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) wird an ihrer nächsten Sitzung über eine Verschärfung der Regulierung der Grossbanken diskutieren. Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) hat am Sonntag gegenüber CH Media einen entsprechenden Bericht der Sonntagszeitung bestätigt. Demnach will Birrer-Heimo die ihrer Meinung nach eklatanten Mängel im Risikomanagement, die «bonusgetriebenen Anreizsysteme» und die Eigenkapitaldeckung thematisieren.