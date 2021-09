Keine Quarantäne für Ungeimpfte: Zweiter Test genügt

Schärfere Regeln Ungeimpfte müssen vor und nach Einreise zum Test antraben – Bundesrat geht aber nicht aufs Ganze Der Bundesrat verschärft die Einreise in die Schweiz – verzichtet aber auf eine Quarantänepflicht. Ungeimpfte müssen ab Montag zwingend einen negativen Test vorweisen. Schummler erhalten eine Busse von 200 Franken. Ungemütlich wird es für chinesische Touristen. Reto Wattenhofer 17.09.2021, 15.00 Uhr

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise in die Schweiz schon bald einen negativen Coronatest vorweisen. (Symbolbild) Keystone

Die Herbstferien stehen schon bald vor der Tür. Damit sich nicht wiederholt, was im Sommer vorab mit Reiserückkehrern aus Südosteuropa passiert ist, führt der Bundesrat ab Montag ein schärferes Regime bei der Einreise in die Schweiz ein. Damals waren viele Ferienreisende in Spitälern gelandet – etliche auch auf der Intensivstation.

Bei der Einreise müssen Nichtgenesene und Ungeimpfte einen negativen Test vorweisen – und zwar egal woher sie kommen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Keine Rolle spielt auch, ob jemand per Flugzeug, Auto oder zu Fuss einreist. Ausgenommen von der neuen Regel sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Kinder unter 16 Jahren oder Transitpassagiere. Keine Einschränkungen gibt es für Geimpfte und Genesene, wie das Bundesamt für Gesundheit in einer Mitteilung schreibt.

Statt Quarantäne genügt ein zweiter Test

Allerdings hat der Bundesrat kalte Füsse gekriegt. In der Vernehmlassung hatte er vorgeschlagen, dass Ungeimpfte nach der Einreise gar für zehn Tage in Quarantäne müssen. Nach Kritik der Kantone verzichtet er jedoch darauf. Stattdessen müssen die Personen nach vier bis maximal sieben Tagen in der Schweiz einen weiteren Test vorlegen. Das Resultat muss dem Kanton übermittelt werden. Dieser Test ist kostenpflichtig.

Risikobasierte Kontrollen sollen dazu führen, dass die neuen Regeln eingehalten werden. Wer bei der Einreise keinen Test vorweisen kann, muss diesen sofort nachholen. Überprüfen sollen das die Kantone mittels Stichproben. Im Fernverkehr sind die Fluggesellschaften und Busunternehmen zuständig. Bei Verstössen können Bussen verhängt werden. 200 Franken bei einem fehlenden Testnachweis. Wer das Einreiseformular nicht ausfüllt, bezahlt 100 Franken.

Kein Zertifikat für chinesische Touristen

Entschieden hat der Bundesrat auch darüber, in welchen Fällen im Ausland geimpfte Personen, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben oder in die Schweiz einreisen, ein Covidzertifikat erhalten können. Er will das Zertifikat nur Menschen gewähren, die einen Impfstoff erhalten haben, der von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wurde. Auf dieser Liste figurieren die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Damit verzichtet der Bundesrat darauf, sich an der WHO-Liste zu orientieren. Auf der ist etwa der chinesische Impfstoff Sinovac aufgeführt. Konkret bedeutet das: Chinesische Touristen dürften kaum an ein Zertifikat kommen, es sei denn, ihnen wurde ein anderer Impfstoff verabreicht. Eine Ausnahme gilt für rückkehrende Auslandschweizer, in der Schweiz berufstätige EU-Drittstaatenangehörige, Mitarbeitende von internationalen Organisationen, diplomatisches Personal wie auch Studierende.

Kein Thema ist die Quarantäneliste des BAG. Die hochansteckende Delta-Variante habe dazu geführt, dass in vielen Ländern die Fallzahlen innert weniger Tage massiv gestiegen seien, argumentierte der Bundesrat bereits früher. «Diese Dynamik kann mit einer solchen Liste nicht erfasst werden.» Aus seiner Sicht erhält die Reisebranche dadurch eine gewisse Planbarkeit.