Buchen nur noch über App: SBB schaffen Parkuhren auf P+Rail ab

Das Ende der Parkuhr SBB schafft Parkuhr ab: Parkplätze sollen nur noch per App gebucht werden können Die SBB bauen schrittweise bis 2023 auf ihren P+Rail-Parkplätzen alle Parkuhren ab. Kundinnen und Kunden müssen auf die SBB-App ausweichen. Gerhard Lob, Tenero 18.02.2022, 09.38 Uhr

Das Ende der Parkuhr: Die Zukunft ist bargeldlos. Wer auf einem öffentlichen Parkplatz der SBB parkieren möchte, soll künftig die SBB-App benutzen. Gerhard Lob

Kürzlich am Bahnhof Tenero: Wo bis vor kurzem eine Parkuhr am P+Rail-Parkplatz stand, prangt nun eine grosses Schild: Die «Parkuhr geht in Pension» heisst es da auf Italienisch. Doch ihr Ersatz sei «noch besser», nämlich die «SBB P+R-App». Etwas kleiner unten der Verweis, dass an den Billettautomaten auch ein Parkschein gelöst werden kann. Doch die Hauptbotschaft ist klar: Die SBB möchte, dass ihre Kundinnen und Kunden die Leistungen über digitale Kanäle erwerben.