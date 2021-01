säkularisierung In der Schweiz gibt es mehr Konfessionslose als Reformierte In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Reformierten in der Schweiz stark zurückgegangen. Mittlerweile bekennt sich nur noch etwas mehr als ein Fünftel der Bevölkerung zur reformierten Kirche. 26.01.2021, 10.16 Uhr

Vom Sockel geholt: Noch vor hundert Jahren dominierten die Reformierten die Schweiz, nun sind sie eine kleine Minderheit. Keystone

(wap) Die katholische Kirche bleibt die stärkste religiöse Kraft in der Schweiz: Rund jeder dritte Einwohner bekannte sich 2019 zum römisch-katholischen Glauben. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlicht hat. Als zweitgrösste Gruppe folgen in der Religionsstatistik die Konfessionslosen, deren Anteil auf 29,5 Prozent angestiegen ist. Nur noch 22,5 Prozent bekannten sich zur evangelisch-reformierten Konfession.