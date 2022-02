Wegen Ukraine: Bundesrat trifft sich erneut

Russische Invasion Wegen Ukraine: Bundesrat trifft sich zu ausserordentlicher Sitzung Die russische Invasion in die Ukraine ruft nun auch den Bundesrat auf den Plan. Er hält am Donnerstagvormittag eine ausserordentliche Sitzung ab. Zur Debatte könnten auch Sanktionen stehen. 24.02.2022, 09.37 Uhr

Heute berät der Bundesrat erneut über die Lage in der Ukraine. (Archivbild) Keystone

Bereits gestern Mittwoch hatte der Bundesrat an seiner Sitzung über die Eskalation in der Ukraine beraten. Allerdings verzichtete Bundespräsident Ignazio Cassis danach darauf, vor die Medien zu treten. In einer Medienmitteilung liess die Landesregierung verlauten, dass sie das völkerrechtswidrige Verhalten Russlands verurteile, vorerst aber von Sanktionen absehe.

Nun könnte die Ereignisse über Nacht den Bundesrat zu einer Kehrtwende bewegen. Die Bundeskanzlei kündigte in einer Information an, dass der Bundesrat heute Donnerstag um 11 Uhr eine ausserordentliche Sitzung zu den Entwicklungen in der Ukraine abhält. Eine Kommunikation ist für den Nachmittag vorgesehen.

Eigentlich war für 11 Uhr eine Medienkonferenz des Bundesrates vorgesehen, wenn auch zu einem ganz anderen Thema. Aussenminister Cassis wollte gemeinsam mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Justizministerin Karin Keller-Sutter die nächsten Schritte in der Europapolitik darlegen. Angesichts eines Krieges in Europa scheint der Bundesrat die Prioritäten nun neuzusetzen. (rwa)