Russische Invasion Bundesrat ergreift keine eigenständigen Sanktionen gegen Russland An einer ausserordentlichen Sitzung zu den Ereignissen in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, keine eigenständigen Sanktionen zu ergreifen und nur einzelne Massnahmen zu verschärfen. Dario Pollice 24.02.2022, 17.47 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis präsentiert vor den Medien die Haltung der Schweiz zum Ukraine-Konflikt. Keystone

Am Donnerstag hatte der Bundesrat eine ausserordentliche Sitzung zum Konflikt in der Ukraine einberufen. Am Nachmittag trat Bundespräsident Ignazio Cassis vor die Medien und zeigte sich besorgt über die Ereignisse: «Heute ist ein trauriger Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben». Er wiederholte die bereits bekannte Position der Landesregierung, dass sie das völkerrechtswidrige Verhalten Russlands verurteile.