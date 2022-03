Rüstungsindustrie Ruag International verkauft Munitionssparte an Beretta Die Munitionssparte Ruag Ammotec wird ins Ausland verkauft. Ruag International hat mit der italienischen Beretta Holding eine Vereinbarung unterschrieben. 09.03.2022, 14.03 Uhr

Ruag Ammotec wird in die Hände des Beretta-Konzerns übergehen. Keystone

Jetzt ist klar, an wen die Kleinkaliber-Munitionssparte von Ruag International verkauft wird. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit der italienischen Beretta Holding abgeschlossen. Der internationale Verkauf der Ammotec erfolge wie in der Devestitionsstrategie des Bundesrats vorgesehen, teilte Ruag International am Mittwoch mit. Der Entscheid sei unter Berücksichtigung sämtlicher Auflagen des Bundesrats gefallen.