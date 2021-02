SChweizer Armee Nach fast drei Jahren Verzögerung: «Mörser 16» geht in Serienproduktion Der «Mörser 16» soll 2024 ausgeliefert werden. Der Bund hat die entsprechenden Verträge mit den Herstellern unterzeichnet. Das Projekt hatte sich wegen Sicherheitsproblemen stark verzögert. 23.02.2021, 15.56 Uhr

Hochpräzises System für den Kampf im überbauten Gelände: Mit Mörser Cobra bestückter Piranha IV. Armasuisse

(wap) Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) hat mit dem Generalunternehmen GDELS-Mowag einen Vertrag über die Lieferung von 32 Mörsersystemen des Typs «Mörser 16» unterzeichnet. Dies gab Armasuisse am Dienstag bekannt. Damit können die beteiligten Unternehmen, darunter die Ruag und die Mowag, mit der Serienfertigung beginnen. Die ersten Systeme sollen 2024 an die Truppe ausgeliefert werden, so Armasuisse.