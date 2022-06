Rüstung Kampfjet-Kauf: Ständerat drängt Bundesrat zur Unterschrift Das Parlament will Gas geben: Bis spätestens im kommenden März soll der Bundesrat die Beschaffungsverträge für die neuen Kampfjets unterzeichnen. Michael Graber 02.06.2022, 12.57 Uhr

Ein F-35A in Emmen beim Testflug. Keystone

Der F-35-Kampfjet hat Starthilfe aus dem Ständerat erhalten. Die kleine Kammer hat am Donnerstag mit 31 zu 12 Stimmen in die Armeebotschaft geschrieben, dass bis «spätestens am 31. März 2023» die Beschaffungsverträge unterzeichnet werden müssen. Das ist eine pikante Entscheidung. Noch immer werden Unterschriften gegen exakt diesen Flugzeug-Typ gesammelt. Die Gegner aus SP, Grünen und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) meldeten erst vor einer Woche, dass bereis 100'000 Unterschriften gesammelt seien.