Simonetta Sommaruga tritt aus Bundesrat zurück

14:48 Uhr

«Ich habe persönlich viel durchgemacht»

Was sie hätte anders machen, besser machen sollen in ihrer zwölfjährigen Amtszeit, wird sie gefragt. Sommarugas Antwort: Solche Bewertungen hätten in ihren Gedanken in den letzten Tagen keinen Platz gefunden.

«Ich habe in den letzten zwei Wochen persönlich viel durchgemacht, mich auf meinen Mann und das Amt konzentriert.»

Ein Hirnschlag sei ein Ereignis, das man nicht voraussehen könne. Gedanken zum «hätte, wenn» seien überflüssig, weil unbedeutend. Die Situation habe sich ergeben und sie reagiere nun darauf. Sie hat verschiedentlich während der letzten halben Stunde angedeutet, dass sie noch nicht als Bundesrätin aufgehört habe.