Trotz geschlossener Grenzen: Schweizer nutzten fleissig Roaming

Roaming Trotz geschlossener Grenzen: Schweizer telefonierten fleissig im Ausland – und surften mehr denn je Es ist ein Widerspruch: 2020 war Lockdown und die Schweizer machten Ferien zuhause. Trotzdem gingen die Roaminganrufe nur wenig zurück und die Datendienste nahmen sogar zu. Warum? Eine Spurensuche. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Trotz Pandemie telefonierten Schweizerinnen und Schweizer 2020 nur geringfügig weniger aus dem Ausland. Travnikstudio/Fotolia



Die Grenzen waren zeitweise zu. Am Bodensee waren Zäune zwischen deutschem und Schweizer Gebiet hochgezogen. In Zürich Kloten war so wenig Betrieb wie fast nie sonst. Schweizer Pferdehalter durften ihre Tiere ennet der Grenze nicht besuchen. Im Sommer 2020 machten die Schweizer Ferien in der Schweiz. Und das Ende der Geschäftsreisen wurde ausgerufen.

Das ist eine der Erinnerungen ans Pandemiejahr 2020. Doch trotz alledem telefonierten die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr fleissig im Ausland. Dies zeigt die kürzlich veröffentlichte Roaming-Statistik des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom). Zwar ist durchaus ein Rückgang zu verzeichnen, über das ganze Jahr hindurch ist dieser allerdings gering, wenn man die Einschränkungen betrachtet: 374,2 Millionen Minuten haben Schweizerinnen und Schweizer Roaminganrufe aus der EU in die Schweiz getätigt; trotz Pandemie beträgt der Rückgang nur 5,1 Prozent – und liegt damit über dem Niveau von 2018.

Eine Zunahme ist gar bei den im Ausland verbrauchten Datenmengen feststellbar – über das ganze Jahr. Sie wuchsen um 29 Prozent. «Man hätte im Jahr der Gesundheitskrise eine Stagnation des Datenvolumens erwarten können, aber paradoxerweise stieg es deutlich an», hält das Bundesamt fest.

Homeoffice auf Mallorca – oder was waren die Gründe?

Waren die Schweizer doch öfter am Reisen, als es den Anschein machte? Arbeiteten einige während der Homeofficepflicht gar im Ausland, da die Daten nicht gesunken sind? Oder gibt es andere Gründe? Eine Spurensuche nach den Gründen.

Klar ist: Der Lockdown im Frühling hat seine Spuren deutlich hinterlassen. Damals gingen sowohl die Zahl der Anrufe als auch der Datenmengen zurück. Allerdings gingen sie nicht unter die Menge von 2018 zurück. Es waren also immer auch Schweizer im Ausland – oder Grenzgänger nutzten ihr Schweizer Natel häufig. Dabei hielten sich die Schweizerinnen und Schweizer vor allem in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich auf, wie die Zahlen zeigen. Der Rest der Welt wurde tatsächlich seltener besucht: Dort betrug der Rückgang bei den Telefonaten satte 42 Prozent.

Das Datenvolumen steigt seit Jahren an

Darüber hinaus ist eine Erklärung, warum die Zahlen trotz Pandemie anstiegen, nicht ganz einfach. Die Telekomfirmen geben nicht preis, wie viele Personen jeweils die Dienste genutzt haben, man weiss also nicht, ob gleich viele Schweizer im Ausland telefonierten wie 2019.

Die Kommunikationskonzerne erklären sich den – teils milden Rückgang mit zwei Hauptgründen: Einerseits seien Reisen im Sommer, dem traditionell Roaming-stärksten Quartal, wieder möglich gewesen. Und Geschäftsreisen habe es auch während der Pandemie gegeben. Andererseits steigt das Datenvolumen und die Zahl der Gesprächsminuten im Ausland seit Jahren an. Und nicht zuletzt lernten die Schweizerinnen und Schweizer während der Pandemie Anruf- und Chatdienste wie Whatsapp oder Skype besser kennen. Auch dies dürfte zu einer Steigerung der Datenmengen im Ausland geführt haben -auf Kosten der SMS und Anrufe.

Schweizerinnen und Schweizer lernten während der Pandemie Anruf- und Chatdienste wie WhatsApp besser kennen. Ritchie B. Tongo / EPA

Zurückzuführen ist die Zunahme beim Datenverbrauch und der relative Geringen Rückgang bei den Gesprächen möglicherweise auch auf günstigere Angebote: Es ist gut möglich, dass die Kunden öfter telefoniert haben, weil die Preise in den vergangenen Jahren gesunken sind. Darauf deutet eine Information hin, die Swisscom preisgibt. Der Konzern konnte 2020 nämlich «fast eine Halbierung der Roamingtage» feststellen, also der Tage, an dem ein Kunde einen Roaming-Service in Anspruch nahm. Bei Swisscom vermutet man denn auch, dass der Rückgang der Reisenden «mit höherer Nutzung» kompensiert worden sei – auch aufgrund der Preisgestaltung und teils kostenloser, im Abo enthaltener Gesprächsminuten.

Nutzer zahlen bei Roamingtarifen noch immer zu viel

Dies zeigen die Zahlen: Ein Megabit kostete 2020 im Schnitt 14 Rappen, im Jahr zuvor waren es noch 19 Rappen. Wie sehr die Preise gesunken sind, zeigen auch die Umsatzzahlen, die das Bakom veröffentlicht. Sie lagen bei 360 Millionen Franken – fast 100 Mio. Franken tiefer als im Jahr zuvor. Dabei sind die Umsätze viel stärker zurückgegangen als die Zahl der vertelefonierten Minuten. Und auch beim Wachstumsbereich Datenroaming lagen die Umsätze klar unter dem Vorjahr.

Trotz tieferer Preise hatten die Konsumenten in einem Punkt nach wie vor Pech: Die Roamingtarife werden nach Minuten verrechnet, ist eine angebrochen, zählt sie ganz. Die Differenzen zwischen den tatsächlich genutzten und den verrechneten Minuten ist laut Bakom «nach wie vor gross.» In der EU wurden 15 Prozent mehr Minuten berechnet als konsumiert bei den ausgehenden Anrufen, im Rest der Welt gar 21 Prozent.

Immerhin: Seit Juli 2021 sollten die Konsumenten mehr Rechte haben. Laut der geänderten Fernmeldeverordnung müssen gekaufte Datenpakete ein Jahr gültig sein und dürfen nicht mehr nach 30 Tagen ablaufen. Man muss sie zudem auch über WLAN kaufen können. Und nicht zuletzt soll eine Limite zu hohe Rechnungen verhindern. Bisher haben allerdings noch nicht alle Anbieter die Vorgaben umgesetzt. Laut der Stiftung für Konsumentenschutz hinkt Salt hinterher.