Wölfe töten Rind im Calfeisental – bald regulieren sie sich selbe

Riss Wölfe reissen neu Grossvieh – ihr Lebensraum ist aber bald ausgeschöpft Die Wölfe in der Schweiz töten nun auch grosse Tiere: Nach Angriffen im Bündnerland haben sie vergangene Woche im Kanton St. Gallen ein Rind gerissen. Derweil ist die Ausbreitung in den Alpen fast zur Hälfte abgeschlossen. 08.08.2022, 13.10 Uhr

Die Wölfe in der Schweiz greifen nun auch grosse Tiere an. Zuletzt rissen sie im Kanton St.Gallen ein Rind. (Symbolbild) Keystone/Gruppe Wolf Schweiz

Mitte Juli griffen Wölfe des Beverin-Rudels innert kurzer Zeit zwei Kühe an und töteten sie. Adrian Arquint, der Bündner Amtsleiter für Jagd und Fischerei, sprach diesbezüglich von einer «absolut neuen Dimension». Er forderte den Abschuss des ganzen Rudels – vergeblich. Allerdings wurden inzwischen zwei weitere Jungtiere geschossen.

Nun ist die Problematik auch im Kanton St. Gallen angekommen: Auf der Alp Brändlisberg im Calfeisental rissen ein oder mehrere Wölfe in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ein Rind. Das teilte das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Montag mit. Das einjährige Rind war Teil einer Jungviehherde.

Es sei das erste Mal, dass im Kanton St.Gallen Wölfe ein Stück Grossvieh getötet hätten, heisst es weiter. Zwar verletzten Wölfe bereits im vergangenen Sommer eine Kuh im Murgtal, diese überlebte jedoch. Die nun betroffene Alp liegt in der Gemeinde Pfäfers und im Jagdbanngebiet «Graue Hörner».

Genetische Untersuchung soll Klarheit bringen

Rund 30 Gänsegeier hätten den Kadaver des Rinds «genutzt». Der herbeigerufene Wildhüter konnte dann anhand der Bissspuren den Wolfsriss bestätigen. Auch sicherte er Wolfskot und Haare für eine genetische Untersuchung. Diese soll zeigen, welches Tier dafür verantwortlich ist.

Der Kanton betont, dass derzeit die «rechtlichen Voraussetzungen» für einen Abschuss nicht erfüllt seien. Die Regulierung des Wolfbestandes sorgt immer wieder für Diskussionen und ist auch im Parlament ein Thema. Die Umweltkommission des Ständerats hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Neu sollen Wölfe präventiv geschossen werden können.

Besiedelung des Alpenraums in fünf Jahren abgeschlossen

Allerdings könnte sich das Problem schon bald von alleine erledigen – zumindest ein wenig. Wie die Gruppe Wolf Schweiz am Montag mitteilte, sei der Lebensraum der Wölfe in den Alpen in rund fünf Jahren gesättigt. Der Wolfbestand reguliere sich dann von selbst und wachse nicht mehr weiter an, heisst es in einer Mitteilung. Auch eine «verstärkte Regulierung» – ob präventiv oder reaktiv – werde an «dieser Realität nichts mehr verändern können».

Konkret zählte der Verein im vergangenen Jahr über 250 Wolfsrudel im Alpenraum. In diesem Jahr sei aufgrund der Zuwachsrate bereits mit über 300 Rudeln zu rechnen. Damit sei die Ausbreitung des Wolfes im Alpenraum fast zur Hälfte abgeschlossen. Denn in den Alpen gebe es bei einer durchschnittlichen Territoriumsgrösse von 250 Quadratkilometern Lebensraum für etwa 800 Wolfsrudel. Aktuell wachse die Population exponentiell um jährlich 25 bis 30 Prozent.

Für die Gruppe Wolf Schweiz ist klar, dass es aufgrund der Mobilität der Tiere keine «wolfsfreien Gebiete» geben wird. Daher sei ein «flächendeckender und konsequenter Herdenschutz» eine bedingungslose Notwendigkeit. Schnellere Abschüsse seien kein Ersatz. (abi)