Risikoliste Nach den Badeferien in Ägypten muss man im Mai in die Quarantäne Ägypten, Argentinien, Cabo Verde, Katar und Mexiko stehen ab dem

3. Mai auf der Risikoliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Rückkehrer aus diesen Ländern müssen in Quarantäne. 21.04.2021, 14.04 Uhr

Strandferien in Hurghada gibt es für Schweizer ab dem 3. Mai nur noch mit Quarantäne inklusive. Keystone

(mg) Dies wird ein paar Ferienpläne durchkreuzen: Ab dem 3. Mai ist auch Ägypten auf der BAG-Risikoliste. Strandferien in Hurghada oder Sharm el Sheikh gehen also nur noch mit anschliessender Quarantäne. Das Bundesamt für Gesundheit hat seine aktualisierte Liste am Mittwoch publiziert. Ebenfalls neu auf der Liste sind Argentinien, Cabo Verde, Katar und Mexiko.