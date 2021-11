Restaurants GastroSuisse fordert weitere Hilfsmassnahmen für Beizen Viele Weihnachtsessen werden abgesagt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies traurig – für viele Restaurants sogar tragisch. Nun sollen weitere Hilfspakete geprüft werden. 24.11.2021, 18.16 Uhr

Für einmal ist Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse, zufrieden mit dem Bundesrat. Keystone

Die Lage verschärfe sich zusehends. Damit meint GastroSuisse aber nicht die Lage in den Spitälern, sondern jene in den Gaststätten. Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen: Die hohen Coronazahlen drücken auf das wichtige Weihnachtsgeschäft in den Restaurants. «Immer mehr Weihnachtsessen werden abgesagt, die Stornierungswelle nimmt weiter zu», schreibt der Branchenverband in einer Mitteilung vom Mittwoch.