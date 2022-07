Resistenzen Schweizer Tiere erhalten weniger Antibiotika verabreicht Die Gesamtmenge der im Veterinärwesen verwendeten Antibiotika ist 2021 erneut gesunken. Die Trends der Resistenzen gegen wichtige Antibiotika ist rückläufig. 26.07.2022, 11.17 Uhr

Antibiotika im Stall: Die Tierärzteschaft ist deutlich zurückhaltender als noch vor zehn Jahren. Keystone

Die Vertriebsfirmen verkaufen immer weniger Antibiotika an die Tierärztinnen und Tierärzte in der Schweiz. Dies zeigt ein Bericht des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), in dem die Antibiotikavertriebs- und Resistenzdaten der Veterinärmedizin veröffentlicht werden. Die Gesamtmenge von Antibiotika sank demnach um zwei Prozent, jene von kritischen Antibiotikaklassen um rund sieben Prozent, wie das BLV am Dienstag mitteilte.