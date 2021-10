SBB baut mehr Plätze für Velos

Öffentlicher Verkehr Veloboom hält an: SBB schaffen über 400 zusätzliche Plätze für Velos Bis 2025 wollen die SBB in den Fernverkehrszügen über 400 zusätzliche Veloplätze schaffen. Die Reservationspflicht soll vorerst trotzdem nicht aufgehoben werden. 27.10.2021, 13.38 Uhr

Die bei der Velo-Lobby unbeliebte Reservationspflicht soll laut SBB trotz Kapazitätsausbau weiter bestehen. (Archivbild) Keystone

Trotz schlechten Wetters setzte sich der Veloboom im Bahnverkehr auch diesen Sommer fort. In den Zügen in Richtung Tessin sei die Zahl der Velopassagiere im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 um 17 Prozent gestiegen, berichteten die SBB am Mittwoch. Als Reaktion hatte das Bahnunternehmen die Reservationspflicht von Freitag bis Sonntag auf alle Intercity-Linien ausgedehnt – zum Unmut der Velo-Lobby.

Laut SBB wurden auf den wichtigsten Linien aber auch bis zu dreimal mehr Veloplätze geschaffen. Gemessen am Verkehrsaufkommen seien die Reklamationen wegen Veloreservationen ausserdem zurückgegangen. Nun sollen die Kapazitäten für Velos dauerhaft ausgebaut werden: Bis 2025 planen die SBB zwei Wagenflotten umzubauen und bei Neubeschaffungen die gestiegene Nachfrage zu berücksichtigen. In den nächsten vier Jahren sollen so über 400 zusätzliche Veloplätze in Fernverkehrszügen geschaffen werden.

Die Reservationspflicht bleibe dennoch nötig, so die SBB. Die Bahn räumt jedoch Schwierigkeiten bei der Umsetzung ein: «Das Reservationssystem weist jedoch noch Mängel auf und muss verbessert werden», heisst es in der Mitteilung. Auf 2023 werde deshalb ein neues Reservierungssystem eingeführt. (wap)