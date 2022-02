Initiative lanciert: SGB will Gewinne der Nationalbank anzapfen

Rentenreform Initiative lanciert: Gewerkschaften wollen Gewinne der Nationalbank in die AHV einfliessen lassen Der Gewerkschaftsbund hat die Volksinitiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV» lanciert. Statt das Rentenalter zu erhöhen, sollen die Gewinne der SNB die Erste Säule sanieren. Dario Pollice 11.02.2022, 16.17 Uhr

Pierre-Yves Maillard, Präsident des SGB, an der Delegiertenversammlung in Bern. Keystone

Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB haben am Freitag in Bern entschieden, die Volksinitiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV» zu lancieren. Die Initiative sieht vor, dass Gewinne der Nationalbank (SNB) künftig zwischen den Kantonen und der AHV aufgeteilt werden. Darüber hinaus sollen sämtliche seit 2015 angefallenen Gewinne aus den Negativzinsen nachträglich in die AHV fliessen. «Mit dieser Initiative zeigt der SGB eine Alternative zu den Frontalangriffen des Parlaments auf die Renten», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Der Gewerkschaftsbund sieht seine Initiative als Alternative zur AHV-Reform des Parlaments. Dieses hat unter anderem beschlossen, das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Die Gewerkschaften, SP und Grüne haben das Referendum ergriffen. Der SGB moniert: «Statt das Problem der sinkenden Renten zu lösen, wollen Arbeitgeber und bürgerliche Kreise das Rentenalter erhöhen und die Leistungen weiter senken.»

Auch Bürgerliche wollen Negativzinsen in AHV fliessen lassen

Nach Ansicht des Gewerkschaftsbundes garantiert die Initiative weiterhin die Unabhängigkeit der Geldpolitik der Nationalbank. Sie ziele weder auf eine grundsätzliche Neuregelung der Ausschüttungen ab, noch schränke sie die Nationalbank bei ihren Anlagen ein, heisst es. «Die Gewinnausschüttung an die AHV erfolgt nur, wenn die Reserven der SNB besonders hoch sind.» Laut Mitteilung will der SGB mit der Unterschriftensammlung für die Volksinitiative diesen Frühling beginnen.

Mit seinem Anliegen steht der Gewerkschaftsbund nicht alleine da. Bürgerliche Kreise um den Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer wollen ebenfalls eine Volksinitiative lancieren: Die Gewinne aus den Negativzinsen sollen in die AHV fliessen und gleichzeitig sollen die jährlichen Beiträge der SNB an den Bund in gleicher Höhe gekürzt werden. Die Gewinnausschüttung an die Kantone soll aber nicht angetastet werden.