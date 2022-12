Regulation Glarner Wildhut schiesst Jungwolf aus dem Kärpf-Rudel Die Wildhut des Kantons Glarus hat in der Nacht auf Donnerstag einen männlichen Wolf erlegt. Der Abschuss ist Teil der Regulation des Kärpf-Rudels. 29.12.2022, 10.20 Uhr

Zwei Jungwölfe des Kärpf-Rudels gingen in die Fotofalle. Nun hat die Wildhut einen Jungwolf geschossen. DBU Glarus

Das Kärpf-Rudel tötete in der vergangenen Alpsaison 50 Schafe, 14 weitere Tiere blieben nach den Angriffen vermisst. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) bewilligte daher den Abschuss von maximal zwei Jungwölfen. Nun hat die Glarner Wildhut den ersten davon erlegt, wie das kantonale Departement Bau und Umwelt (DBU) am Donnerstag mitteilte. Er wird nun für weitere Abklärungen zur Universität Bern gebracht.

Der Abschuss erfolgte in der Nacht auf Donnerstag in Engi. Der Wolf wurde im Rudel und in Siedlungsnähe geschossen, wie es weiter heisst. Die Behörden hoffen nun, dass der Abschuss bei den restlichen Wölfen des Rudels einen Lerneffekt erzielt und sie künftig Siedlungen meiden. Der Kanton hat nun noch bis Ende März 2023 Zeit, einen zweiten Jungwolf zu erlegen.

Gemäss Angaben des Bundes gibt es aktuell in der Schweiz 23 Wolfsrudel mit insgesamt 200 Tieren. Sie werden für Alpwirtschaften und Bergbauern aufgrund der Angriffe auf Nutztiere zunehmend zum Problem. Der Bundesrat hat daher einen Plan ausgearbeitet, um die Hürde für den Abschuss von Wölfen bereits für den nächsten Alpsommer zu senken. Parteien, betroffene Verbände und Organisation können noch bis Mitte Februar dazu Stellung beziehen. (abi)