Regierung Grüne wollen in den Bundesrat – aber nicht auf Kosten der SP Die Grünen beanspruchen einen Sitz im Bundesrat. Allerdings nicht zu Lasten der SP. Würde ein Grüner anstelle eines Sozialdemokraten gewählt, würde die Partei ablehnen. Das sagte Parteipräsident Balthasar Glättli. 15.01.2022, 12.13 Uhr

Grünen-Präsident Balthasar Glättli macht eine klare Ansage: Sie wollen nicht auf Kosten der SP in die Landesregierung. (Archivbild) Keystone

Dass die Grünen in den Bundesrat drängen, ist nicht neu. Nun bekräftige Parteipräsident Balthasar Glättli in einem Interview mit den französischsprachigen Tamedia-Zeitungen den Anspruch erneut. «Wir wollen unsere Regierungsverantwortung wahrnehmen», sagte er. «Die bürgerlichen Parteien müssen den Wählerwillen respektieren.» Er bezeichnete es als «inakzeptabel», dass die FDP und die SVP im Bundesrat eine absolute Mehrheit stellen, obwohl sie weder im Parlament noch in der Bevölkerung die Mehrheit hätten.