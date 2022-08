Die Grünliberalen wollen in den Bundesrat

Regierung GLP-Präsident: «Kommen wir über zehn Prozent, wollen wir in den Bundesrat» Kommt es im Bundesrat nach den nächsten Wahlen zu einer neuen Zauberformel? Geht es nach dem Präsident der Grünliberalen sollen SP und FDP auf einen Sitz verzichten. 14.08.2022, 09.45 Uhr

Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, will nach den nächsten Wahlen mit seiner Partei in den Bundesrat. Keystone

Die nationalen Wahlen vom Herbst 2023 rücken langsam näher. Und schon lange bevor die ersten Wahlzettel verschickt sind, melden sich die ersten Politikerinnen und Politiker mit Begehrlichkeiten. Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, erneuert in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» seine Forderung nach einer Vertretung seiner Partei im Bundesrat. «Wenn wir bei den nächsten Wahlen einen Wähleranteil von über zehn Prozent und eine entsprechende Sitzzahl im Parlament erreichen, dann erheben wir Anspruch auf einen Bundesratssitz», so Grossen.