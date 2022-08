Referendum Ueli Maurer lanciert den Abstimmungskampf um ein «Reförmchen» Im Herbst stimmt das Schweizer Stimmvolk bereits wieder über eine Steuervorlage ab. Bundesrat und Parlament wollen mit einer Abschaffung der Verrechnungssteuer Standortnachteile beseitigen. 15.08.2022, 09.45 Uhr

Ueli Maurer weibelte vor den Medien für die Abschaffung eines Teils der Verrechnungssteuer. Keystone

Es sei mehr ein «Reförmchen» und keine Reform, über die am 25. September abgestimmt werde, sagte Bundesrat Ueli Maurer vor den Medien. Die Änderungen am Steuerrecht seien nur klein, nur gerade 5 Prozent der gesamten Verrechnungssteuer sollen abgeschafft werden. Das sei aber doch eine wirkungsvolle Reform. In den letzten Jahren seien wegen diesem Teil der Verrechnungssteuer zahlreiche Finanztransaktionen ins Ausland abgewandert. «Wir wollen, dass die Schweiz attraktive Rahmenbedingungen schafft. Auch unser Land steht im internationalen Wettbewerb», so Maurer.

Bei der Verrechnungssteuer handelt es sich um eine sogenannte Sicherungssteuer. Das heisst, dem Staat geht es nicht um den Ertrag, sondern darum, sicherzustellen, dass die Steuerpflichtigen ihren Obolus an den Fiskus leisten. Die Verrechnungssteuer beträgt in der Schweiz 35 Prozent. Die Steuerehrlichen bekommen sie zurück, wenn sie ihre Zins- oder Dividendenerträge deklarieren. Steuerbetrüger hingegen nicht. Allerdings ist diese Rückforderung nicht ganz einfach und auch dauert sie eine Weile. Genau in diesen Punkten sieht der Bundesrat einen Wettbewerbsnachteil.

Mindereinnahmen vs. Wachstumschancen

Das Geschäft mit dem Ausgeben von Obligationen sei abgewandert, weil es in der Schweiz «zu kompliziert» sei, sagte Maurer. So würden Unternehmen neue Obligationen lieber im Ausland emittieren – genannt wurde an der Medienkonferenz vor allem Luxemburg. Durch das «Reförmchen» erhofft sich der Bundesrat eine Verhaltensänderung bei den Unternehmen. So kämen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zurück in die Schweiz, ist sich Maurer sicher. «Im günstigsten Fall», heisst es in einer Mitteilung des Finanzdepartements, «könnte sich die Reform bereits im Jahr des Inkrafttretens selbst finanzieren.»

Längerfristig rechnen die Finanzfachleute durch den Wegfall dieses Teils der Verrechnungssteuer mit jährlichen Mindereinnahmen von 215 bis 275 Millionen Franken. Gleichzeitig sehen die Kassenwarte des Bund durch die Reform «Wachstumschancen» und «zusätzliches Steuereinnahmenpotenzial», was diese Einnahmeausfälle wieder relativere.

Bewusst Steuerlücke in Kauf genommen

Nicht einverstanden mit dieser Argumentation sind die Linken. Diese haben das Referendum ergriffen, weil bewusst eine Steuerlücke in Kauf genommen wird. Wenn auf Zinsen von inländischen Obligationen keine Verrechnungssteuer mehr bezahlt werden muss, steigt der Anreiz zur Steuerhinterziehung. Auch glauben SP und Grüne, dass bei einer Abschaffung vor allem ausländische Anleger profitieren würden, das Geld also aus der Schweiz abfliessen würde.

Gemäss ersten Umfragen dürften es Parlamentsmehrheit und Bundesrat schwer haben mit ihrem Reförmchen: 30 Prozent sind gemäss einer Umfrage von Tamedia dafür, 51 Prozent dagegen. Bereits im Februar sind die Bürgerlichen mit einer Steuervorlage – jene über die Stempelsteuer – an der Urne deutlich gescheitert. (mg/dk)