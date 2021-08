Referendum Schweiz stimmt ein zweites Mal über das Covid-19-Gesetz ab Auch das Referendum gegen die jüngsten Änderungen des Parlaments am Covid-19-Gesetz ist offiziell zustandegekommen. Das Gesetz kommt damit am 28. November erneut zur Abstimmung. 17.08.2021, 14.20 Uhr

Die Referendumskomitees reichten Anfang Juli über 180'000 Unterschriften ein. (Symbolbild) Keystone

Ende November wird die Schweiz erneut über das Covid-19-Gesetz abstimmen. Die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone hatten Anfang Juli rund 187'000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Wie diese am Dienstag nun mitteilte, ist das Referendum definitiv zustandegekommen. Über die jüngsten Änderung des Parlaments am Covid-19-Gesetz werde darum am kommenden 28. November abgestimmt werden.