Referenden Stempelsteuer und Medienpaket kommen im Februar zur Abstimmung Am 13. Februar stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Abschaffung der Stempelsteuer und die Unterstützungsmassnahmen für Medien ab. Auch zwei Initiativen kommen vors Volk. 13.10.2021, 11.49 Uhr

SP und Grüne reichten Anfang Oktober die Referendumsunterschriften zur Abschaffung der Stempelsteuer ein. Im Februar wird abgestimmt. Keystone

Am Abstimmungstermin vom 13. Februar wird das Stimmvolk über zwei Referenden und zwei Volksinitiativen befinden. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden, wie die Bundeskanzlei mitteilte. Bei den Referenden handelt es sich um die Abschaffung der Stempelsteuer, bei der die SP das Referendum ergriffen hat. Die bürgerliche Mehrheit des Parlaments will mit der Vorlage Unternehmen steuerlich entlasten. Die SP befürchtet Steuerausfälle für den Bund von bis zu 250 Millionen Franken pro Jahr.