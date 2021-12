Gleichstellungsbeauftragte orten Ungleichheit bei Altersvorsorge

Rechtsgutachten Gleichstellungsbeauftragte orten Ungleichheit bei der Altersvorsorge Die Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten untermauert ihre Forderung nach Lohngleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einem Rechtsgutachten. Sie fordert konkrete Massnahmen. 08.12.2021, 11.04 Uhr

Frauen erhalten im Alter oft weniger Vorsorgeleistungen als ehemals voll berufstätige Männer. Die SKG sieht Handlungsbedarf. Keystone

Das am Dienstag vorgestellte Rechtsgutachten wurde im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragen (SKG) von Stéphanie Perrenoud von der Universität Neuenburg und Marc Hürzeler von der Universität Luzern erstellt. Im Fokus standen die berufliche Vorsorge und das Sozialversicherungsrecht. Das Gutachten nennt Gründe für die Ungleichheiten in den genannten Bereichen. Familienbedingte Erwerbsunterbrüche und die Nichtberücksichtigung unbezahlter Arbeit führten bei Frauen zu einer geschlechtsspezifischen Rentenlücke, so das Fazit des Gutachtens.

Um diese zu beseitigen, brauche es bei der Altersvorsorge die Abschaffung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges. Ausserdem müsse die Problematik der Invaliditätsbemessung bei Teilzeitarbeit geklärt werden. Darüber hinaus halten Perrenoud und Hürzeler die Einführung einer bezahlten Elternzeit, Lohngleichheit und Massnahmen zu besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für «notwendig».

In einer Mitteilung vom Dienstag bekundet die SKG ihre Unterstützung für die im Gutachten vorgeschlagenen Massnahmen. Bei der bezahlten Elternzeit sei ausserdem darauf zu achten, dass diese nicht beliebig zwischen den Eltern aufgeteilt werden könne. «Nur so kann eine bessere Verteilung der unbezahlten Betreuungs- und Hausarbeit zwischen Frauen und Männern erreicht werden», heisst es in der Mitteilung. (wap)