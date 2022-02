Bund schreibt wegen Corona wieder Milliardendefizit

Rechnung 2021 Corona reisst erneut ein tiefes Loch in die Bundeskasse Der Bund schliesst das Jahr 2021 mit einem Defizit von 12,2 Milliarden Franken ab – doppelt soviel wie budgetiert. Grund dafür sind die Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie. 16.02.2022, 12.48 Uhr

Hoher Preis für Schliessungen: Allein die Härtefallhilfen kosteten den Bund 2021 über vier Milliarden Franken. Keystone

Insgesamt habe der Bund letztes Jahr im Zusammenhang mit der Coronakrise 14 Milliarden Franken ausgegeben, teilte die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) am Mittwoch mit. Davon seien 12,3 Milliarden Franken als ausserordentliche Ausgaben verbucht worden. Trotz steigender Einnahmen schreibt der Bund deshalb ein Defizit. Gemäss provisorischer Daten hat der Bund 76,1 Milliarden Franken eingenommen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 5,6 Prozent.

Über die Mehrwertsteuer wurden 1,4 Milliarden Franken mehr abgeschöpft als noch 2020, bei der direkten Bundessteuer beträgt der Anstieg 1,2 Milliarden. Zudem lieferte die Schweizerische Nationalbank (SNB) 700'000 Franken mehr an den Bundeshaushalt als im Vorjahr. Die SNB-Zusatzausschüttungen in der Höhe von 1,3 Milliarden Franken wurden erstmals als ausserordentliche Einnahmen verbucht und werden zur Tilgung der Coronaschulden verwendet.

Am meisten Kosten verursachte Corona bei der Kurzarbeitsentschädigung, für die 4,3 Milliarden Franken aufgewendet wurden. Weitere 4,2 Milliarden flossen in die Härtefallhilfe. Insgesamt liessen die gestiegenen Ausgaben die Verschuldung des Bundes um fünf Milliarden Franken auf brutto 109 Milliarden Franken ansteigen. Für 2023 erwarte der Bundesrat die Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität, heisst es in der Mitteilung. Der Handlungsspielraum bleibe aber eng. (wap)